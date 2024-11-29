愛知県高浜市の工場で29日午後、爆発があったと通報がありました。作業員の男性1人の死亡が確認されたということです。消防によりますと、午後4時ごろ、高浜市二池町の工場で「爆発があってガスのにおいがする」と工場の関係者や近隣住人から119番通報がありました。工場の作業員の60代男性1人の死亡が確認されたということです。出火はしておらず、消火活動は行われていないということです。