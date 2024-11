モデルの河北麻友子が28日、自身のインスタグラムを更新。超ミニ丈“美脚全開”ショットを披露した。【写真】美脚全開!“超ミニ×透けタイツ”のディズニーコーデを披露した河北麻友子同日33歳を迎えた河北は「Feeling loved and grateful on my special day!」とつづり、誕生日を東京ディズニーシーで過ごすプライベートショットをアップ。この日はミッキー柄の大ぶりセーター×透けタイツ×ブーツという装いで、超ミニ丈ボ