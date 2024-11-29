日本時間１６時４５分に仏消費者物価指数（速報）（11月）、実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（速報）（11月）16:45 予想0.1%前回0.3%（前月比) 予想1.4%前回1.2%（前年比) 実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第3四半期）16:45 予想0.4%前回0.4%（前期比) 予想1.3%前回1.3%（前年比)