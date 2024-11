「Dlife」(ディーライフ)にて、『ポッサム』のシン・ヒョンスと韓国で期待の若手俳優ムン・サンミンが出演する注目のミリタリーアクション×SFドラマ『放課後争活動』がTV初放送となる。上空から落下する謎の球体と闘うため軍事訓練を受けることになった高校生たちの運命は…© TVING Co., Ltd, All Rights Reservedある日、謎の球体が上空に現れ、落下した球体から分裂した未知の生命体が次々と人を襲いはじめる。未曾有の