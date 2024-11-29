【モデルプレス＝2024/11/29】元AKB48の森川彩香（28）が29日、自身のXを更新。第2子出産を報告した。【写真】元AKB48森川彩香、長女が第2子抱く姿公開◆森川彩香、第2子出産を報告【ご報告】私事ですが、先日第2子となる男の子を出産しました??長女と一緒に育児楽しみます? pic.twitter.com/2va64SOAX3— 森川彩香 (@morikawa_ayaka) November 29, 2024森川は「ご報告」と題し「私事ですが、先日第2子となる男の子を出産しま