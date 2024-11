モンキー・パンチさん原作の人気アニメ「ルパン三世」の完全新作となる2D劇場版アニメーション『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE』(仮)が2025年に全国公開されることが決定し、特報映像と場面写真が公開された。(※正式タイトルは後日発表予定)本作は、『ルパン三世DEAD OR ALIVE』(1996)以来、約30年ぶりとなる「ルパン三世」単独の2D劇場版アニメーション。監督は『LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標』など、ルパンの空気感