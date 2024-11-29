【トルコ】 実質ＧＤＰ（2024年 第3四半期）16:00 予想2.4%前回2.5%（前年比) 【ユーロ圏】 ドイツ小売売上高（10月）16:00 予想-0.4%前回1.3%（1.2%から修正）（前月比) 予想3.2%前回0.9%（前年比) フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第3四半期）16:45 予想0.4%前回0.4%（前期比) 予想1.3%前回1.3%（前年比) ドイツ雇用統計（11月）17:55 予想6.1%前回6.1%（失
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