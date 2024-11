イギリス『The Sun』は28日、レアル・マドリー(ラ・リーガ)FWキリアン・エムバぺのユニフォームが燃やされた写真とともに、同選手の危機的状況を伝えた。A Real Madrid fan has burned his Kylian Mbappe shirt after he was locked up by Conor Bradley at Anfield last night 😂 pic.twitter.com/IsyI6YjOOB— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 28, 2024UEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグ