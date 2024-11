【「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE」(仮)】 2025年 公開予定 東宝は「ルパン三世」シリーズ完全新作劇場版「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE」(仮)が11月29日に発表された。公開は2025年を予定している。 本作は約30年ぶりとなる2D劇場版アニメ作品。監督は小池 健氏が務める。特報映像では伝説の怪盗であるアルセーヌ・ルパンの血を引くルパン三世と、矢継ぎ早に表れ