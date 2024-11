「ルパン三世」完全新作となる劇場版アニメ『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE(仮)』が、2025年に全国公開されることが決定。特報が解禁された。【動画】約30年ぶり、2D完全新作劇場版!『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE(仮)』特報本作は、『ルパン三世 DEAD OR ALIVE』以来約30年ぶりとなる2D劇場版アニメーション。監督を務めるのは、近年の「ルパン三世」新作アニメシリーズを数々手がけ、慣れ親しまれてきたルパンの空気感に新