EXILE SHOKICHI(EXILE/EXILE THE SECOND)が、FANTASTICS 中島颯太がDJを務める大阪のラジオ局FM802『DESIGN YOUR FANTASTIC FUTURE』の、本日11月29日の放送に生出演する。 (関連:EXILE TRIBEが紡いでいくLDHの伝統と志12グループが集結した『LDH LIVE-EXPO』レポート) 今回の放送では、EXILE THE SECONDの新曲「クリスマスツリーが綺麗だから」の初オンエアが決定。メンバー自らが“夏のイ