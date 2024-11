【モデルプレス=2024/11/29】「ルパン三世」の完全新作となる劇場版「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE」(仮)が、2025年に全国公開されることが決定。併せて、特報と場面写真が解禁された。【写真】「ルパン三世」約30年ぶり“2D完全新作”とは◆「ルパン三世」完全新作映画2025年公開決定本作は「ルパン三世 DEAD OR ALIVE」以来約30年ぶりとなる2D劇場版アニメーション。監督を務めるのは、近年の「ルパン三世」新作アニメシリーズ