アニメ「ルパン三世」シリーズの新作映画「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE(仮)」の2025年公開が決まり、特報映像が解禁となりました。「最新作にしてシリーズの原点に迫る究極のルパン三世」になるとのことで、監督は小池健さんが務めます。『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE(仮)』特報 - YouTubeアニメ「ルパン三世」の映画としては、特殊なコラボ作品の「ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE」を除くと、これまでに映画が6作品制作されて