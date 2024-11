アメリカの司法省は市場の独占を終わらせるとの名目でGoogleに「Chrome」ブラウザの売却を要請しています。Googleの主要な製品を引き渡すよう求めるこの姿勢はGoogleにとって非常に手痛いものですが、真に司法省が求めているのはChrome以上のもっと大きなものだとして、テクノロジー系メディアのThe Vergeが司法省の意図について専門家の意見を紹介しています。Breaking down the DOJ’s plan to end Google’s search monopoly -