G-FREAK FACTORYが現在、アルバム『HAZE』リリースツアー＜“HAZE” TOUR 2024-2025＞を開催中だ。同ツアーの第二弾ゲストアーティストが発表となった。◆G-FREAK FACTORY 画像新たに発表されたのは9組。SHANK、打首獄門同好会、SIX LOUNGE、ヤバイTシャツ屋さん、locofrank、ROTTENGRAFFTY、10-FEET、The BONEZ、KOTORIといった面々だ。同ツアーは、2024年10月から2025年5月まで全国35箇所全36公演におよぶもの。2025年3月20日以