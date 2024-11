Amazonが画像・動画・文章を処理可能なマルチモーダルAIモデル「Olympus」の開発を進めており、2024年12月2日〜6日に開催予定のAWS re:Inventで発表する可能性が高いとアメリカのニュースサイト「The Information」が報じました。Amazon Develops Video AI Model, Hedging Its Reliance on Anthropic - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/amazon-develops-video-ai-model-hedging-its-reliance-on-anthropic