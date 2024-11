オーストラリアのアンソニー・アルバニージー政権が成立に向けて注力していた、16歳未満のSNS利用を禁止する「2024年オンライン安全性改正法案(ソーシャルメディア最低年齢法案)」が、議会上院を通過して成立しました。法律として施行されるのは成立から12カ月以内です。Social media reforms to protect our kids online pass Parliament | Prime Minister of Australiahttps://www.pm.gov.au/media/social-media-reforms-protect