中国・成都市の航空ハブ、２４年の旅客数８千万人超す成都双流国際空港を離陸する航空機。（成都＝新華社配信）【新華社成都11月29日】中国四川省成都の航空ハブは、成都天府国際空港と双流国際空港の2カ所で構成され、5本の滑走路と、面積121万平方メートルのターミナルビルを擁する。両空港の旅客数は2018年に5千万人、23年は7千万人を超え、今月28日、今年1月以降の累計旅客数が延べ8千万人を超えた。空港を運営する四川省