中国・上海企業の支援による新疆初のＮＥＶ電池交換拠点が完成 【新華社ウルムチ11月29日】中国新疆ウイグル自治区カラマイ市でこのほど、新興電気自動車（EV）メーカー、上海蔚来汽車（NIO）の支援による同自治区初の新エネルギー車（NEV）向けのバッテリー交換ステーションが完成した。同ステーションはカラマイ市における新エネ車のインフラ整備を促進し、市民のグリーン・モビリティーの利便性を高めると同時に、新エ