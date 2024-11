yutoriは、商品の開発およびプロデュースを手がけるミニサイズコスメブランド『minum(ミニュム)』が、コスメを本音で評価する雑誌『LDK the Beauty 25年1月号(11月21日販売)』にて、LDK the Beauty コスメオブザイヤー2024を受賞したことを発表いたします。今回は、その受賞商品を紹介いたします。ぜひ、最後までご覧ください。 ミニサイズコスメブランド「minum」 受賞商品は3アイテム。 LDK the Beauty コスメオ