JR東京駅で展開するスイーツバーガーブランド『CAPTAIN SWEETS BURGER(キャプテンスイーツバーガー)』は、2024年12月1日(日)より｢カービィのスイーツバーガートートバッグセット｣を期間限定で新発売いたします。カービィカフェとのコラボ商品として展開されるトートバッグセットは、大切な方への贈り物としてもおすすめです。 カービィのス