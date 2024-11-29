トリプルエースが誕生パリ五輪閉幕からはや３ヵ月、日本女子卓球界に黄金期の兆しが見えた。11月20〜24日に行われた卓球の世界大会『WTTファイナルズ福岡2024』において最もファンの注目を浴びたのは、地元で復帰戦に挑んだエース・早田ひな（24）でも、五輪団体銀メダルの立て役者・平野美宇（24）でもなかった。「大藤(おおどう)沙月（20）です。彼女は今大会、シングルスでベスト８、ダブルスで準優勝という好成績を残し、世界