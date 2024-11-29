【モデルプレス＝2024/11/29】「國學院コンテスト2024」エントリーNo.10橋口侑一郎（はしぐち・ゆういちろう）さんのインタビュー。【写真】昨年度の「國學院コンテスト」グランプリ◆橋口侑一郎（はしぐち・ゆういちろう）さんプロフィール学部／学年：神道文化学部2年出身地：長野県誕生日：11月3日趣味：塾選び特技：舌歯ブラシ好きな食べ物：タラコソースシシリー風好きな言葉（座右の銘）：馬も歩けば木から落ちる最近ハマっ