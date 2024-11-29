【モデルプレス＝2024/11/29】「國學院コンテスト2024」エントリーNo.9藏重碧（くらしげ・あおい）さんのインタビュー。【写真】昨年度の「國學院コンテスト」グランプリ◆藏重碧（くらしげ・あおい）さんプロフィール学部／学年：法学部2年出身地：山口県誕生日：8月28日趣味：ダンス、カラオケ特技：ライフル射撃（エアライフル）好きな食べ物：納豆、アイス好きな言葉（座右の銘）：「できるまでやればできる」「ちゃんとやんね