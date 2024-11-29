ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎÁûÆ°¤ò½ä¤ê¡¢£Î£Â£Á¤Ç¤â£¶µ¨¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÏÊÕÍºÂÀ¡Ê£³£°¡áÀéÍÕ¡Ë¤¬¼«¤é¤Î?³ô?¤òÇú¾å¤²¤µ¤»¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï£²£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¡£È¬Â¼¤¬ÆüËÜ¶¨²ñ¤Î¾¦¶ÈÅª»ÑÀª¤äÆüËÜÂåÉ½¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤òÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤ÈÈ¬Â¼¤ÎÉÔÃç¤Ï»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î£×ÇÕ¸å¤Ë»Ø´ø´±¤¬¡ÖÂåÉ½¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Ï¢Íí¤ò¤·