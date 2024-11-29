¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡ÖÌ§ÌÌ»Ü¹Ô£·£°¼þÇ¯Á´¹ñÃÏ¶èÁªÈ´Àï¡×¤¬£²£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£°ÂÅì¹¬¼£¡Ê£´£²¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£²£°£²£µÇ¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨£¶¡¦£²£°¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÍèÇ¯£±·î¤«¤é½é¤Î£Á£±µé¤È¤Ê¤ë¡£Á´¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¾å°Ì£²£°¡ó¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë£Á£±¤Î?¾Î¹æ?¡££²£°£°£±Ç¯£µ·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é£²£³Ç¯£·¤«·î¤Ç¡¢¤³¤Î¾å°Ì£²£°¡ó¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡££²·î¤ÎÂçÂ¼¡¦¶å½£ÃÏ¶èÁª¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î£Ç?¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡£ÃÏ¶èÁª¤â?½é¤á¤Æ¤À¤«¤é?¤ÈÆþ¤ì¤Æ