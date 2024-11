動画配信サービスFODは11月26日 16時から、タイ本国で放送後大いに注目を集めたドラマ『愛と欲望の階段 -The Lady and Her Lovers-』(全21話)の独占配信を開始。以降、毎週火曜日16時に最新話を配信します。■アジア最大級の動画配信プラットフォームで1位獲得!『愛と欲望の階段―The Lady and Her Lovers―』は、タイ本国のテレビ放送時に1,600万人のユニーク視聴者を記録。アジア最大級の動画配信プラットフォームiQIYI(アイ