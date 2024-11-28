放送作家でコラムニストの山田美保子氏が27日に自身のアメブロを更新。約30年前にハワイで購入した高級ブランド『FENDI』のバッグを公開した。この日、山田氏は「懐かしいバッグ」というタイトルでブログを更新し、ビーズがあしらわれた『FENDI』のバッグを公開。「30年程前にハワイで買った」と明かし「FENDIのバッグで整骨院に行ってきます！」とコメントした。続けて更新したブログでは「整骨院から美容院までの間、ビミョーに