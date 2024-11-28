きょう（28日）午後、岡山県美作市で住宅から火が出て午後5時現在も延焼中です。 【写真を見る】美作市で住宅火災母屋や離れなどを焼き延焼中住人の男性と連絡取れず所在確認中【岡山】 きょう午後2時30分ごろ、美作市巨勢の和田政隆さん（71）の住宅から火が出ているのに近所を通行中の男性（49）が気付き、119番通報しました。消防が消火にあたっていますが、火は木造2階建ての母屋と離れ、それに木造平屋建ての倉庫を焼き