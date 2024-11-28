◆三井ゴールデン・グラブ賞授賞式（28日、帝国ホテル）パ・リーグを制したソフトバンクからは7度目の甲斐拓也捕手とリバン・モイネロ投手、一塁手部門で山川穂高内野手、三塁手部門で栗原陵矢内野手、外野手部門で周東佑京外野手の両リーグ最多5人が選出された。甲斐以外は全員が初受賞となった。2年ぶり7度目の受賞となった甲斐は「もう一度、一からしっかり自分を見つめ直して、まずは守備からしっかり取り組んでいこうと。