福岡管区気象台は28日午後2時46分、福岡地方の沿岸の海域と北九州地方の響灘の暴風警報を注意報に切り替えた。29日にかけて上空に強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みで竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意。なお同日にかけては標高の高い山地で雪が降る可能性がある。日本海の低気圧が発達しながら北日本へ進み、大陸から高気圧が張り出すため、対馬海峡では気圧の傾きが大きい状態が続き、同日明け