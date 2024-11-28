浦和は28日、FWブライアン・リンセン（34）が契約満了に伴い、今季限りで退団すると発表した。オランダ出身のリンセンは、VVVフェンロ、フローニンゲン、フィテッセなどオランダ・リーグのクラブを渡り歩き、20年に名門フェイエノールトに加入。21年のリーグ戦は34試合で13得点を挙げたストライカー。22年に浦和へ加入した。23年はリーグ戦19試合に出場し、2得点。今季は、ここまで16試合に出場。6月のC大阪戦で今季初得点を挙