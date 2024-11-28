巨人は２８日、三井ゴールデン・グラブ賞を受賞した菅野智之投手、岡本和真内野手、吉川尚輝内野手、坂本勇人内野手の記念グッズを同日からから発売すると発表した。ジャイアンツ公式オンラインストアで取り扱う。菅野は投手部門で４年ぶり５回目の受賞。岡本和は一塁手部門、吉川は二塁手部門、坂本は三塁手部門でそれぞれ初受賞。なお、岡本和は三塁手で２回、坂本は遊撃手で５回受賞している。記念グッズは、Ｔシャツ、フ