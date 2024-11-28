俳優の松尾貴史（64）が28日、自身のインスタグラムを更新。大物俳優との2ショット写真を披露した。松尾は「一般社団法人日本喜劇人協会の11代目会長に山田邦子さんが就任したことを記念してお披露目公演、『シン・おんな剣劇仇討ち道中』観劇」と報告。「久々に、客席で大声を上げて笑いました」と伝えた。そして「隣は8代目会長を務められた大村崑先生です」と、93歳の俳優・大村崑との2ショット写真を公開。「休憩明け