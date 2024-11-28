【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■ビルボードジャパン「Top Albums Sales」「Hot Albums」ともに1位を記録！ ENHYPENの2ndスタジオリパッケージアルバム『ROMANCE : UNTOLD-daydream-』が、11月27日に公開されたビルボードジャパン最新「Top Albums Sales」（集計期間11月18～24日）と「Hot Albums」でともに1位を記録した。 同作は、日本オリコンが発表した最新ランキング（12月2日付/集計期間