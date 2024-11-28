高橋みなみが自身のX（旧Twitter）を更新。愛猫にゃーちゃんのレアショットを披露し、話題を集めている。 【写真】かわいすぎる！高橋みなみの愛猫にゃーちゃんの“マンチカン立ち” ■高橋みなみ、愛猫が見せたレアポーズの撮影に成功！奇跡の1枚に感激 高橋は「ご報告年に1度見れるか見れないかのレアショット」と綴り、にゃーちゃんが後ろ足だけで立ち上がる”マンチカン立ち”の写真を投稿。続け