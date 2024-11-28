バレーボール元日本代表の江畑幸子さん（35）が28日、自身のインスタグラムを更新。夫で女子バレーボールチーム「ヴィクトリーナ姫路」の高橋駿コーチ（34）、長女（1）の親子2ショットを披露した。【写真】「優しそうな父ちゃんですね」娘を肩車する夫・高橋コーチ披露の江畑さん「3ヶ月ぶりの父ちゃん」とつづり、現在多忙を極める高橋コーチとの貴重な家族時間をとらえたプライベート写真をアップ。高橋コーチが長女を肩車