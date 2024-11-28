自民党と立憲民主党の参院幹部らが28日、国会内で会談し、自民側は、収支報告書に不記載があった党所属の参院議員27人が政治倫理審査会に出席する意向を示していることを伝えた。自民党の松山政司参院幹事長は会談後、記者団に対し、「27人から政倫審での弁明を希望する申し入れがあった」とした上で、立憲側に「年内に政倫審を開催したい」と伝えたと説明した。臨時国会の閉会後も含めて、年内開催に向けた調整を進める方針。一方