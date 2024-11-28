NewJeansが11月13日に、所属事務所アドア（ADOR）に対して「ミン・ヒジン社内取締役の代表復帰」などを要求した内容証明を送付してから2週間が経過した。要求の文書では「14日以内にこれが是正されなかった場合、専属契約を解除する」と伝えており、その“期日”となった27日、メンバーのハニが有料プラットフォームで、あるリアクションを起こしたと28日、韓国メディアが報じた。 【写真】ハニは笑顔を取り戻すこ