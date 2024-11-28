プロ野球・広島は、ドラフト1位で指名した青山学院大学・佐々木泰選手と仮契約を結んだことを発表しました。佐々木選手は178cm、82kg、2002年12月24日生まれの21歳。青山学院大の硬式野球部では主将をつとめています。4年生で迎えた2024年、同チームは「東都大学野球春季・秋季リーグ戦」、「全日本大学野球選手権大会」、「明治神宮野球大会」で優勝を手にし、史上5校目となる大学4冠を達成。これは青山学院大にとって初の快挙で