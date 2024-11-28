ＪＲＡは２８日、都内の同本部で小林勝太騎手（２２）＝美浦・小野＝と松若風馬騎手（２９）＝栗東・音無＝の第２回裁定委員会を開催し、それぞれの処分を決定した。小林勝は今年２月１６日から９月２８日までの間、調整ルーム入室義務期間に美浦トレーニングセンターおよび競馬場の調整ルームの居室内へ継続的に通信機器（スマートフォン）を持ち込み、通信していた事実が判明。スマホを２台保有し、１台を持ち込んでいた。Ｊ