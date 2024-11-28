【モデルプレス＝2024/11/28】King ＆ Princeの永瀬廉が、27日深夜放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。なにわ男子の西畑大吾とのエピソードを語った。【写真】“同期”永瀬廉・西畑大吾・正門良規の密着ショット◆永瀬廉、仕事終わりに西畑大吾の自宅へ最近はスケジュールが合わずなかなか会えていなかったという永瀬と西畑。永瀬は22時頃の仕事終