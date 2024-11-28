一力遼天元囲碁の第50期天元戦5番勝負の第4局は28日、兵庫県洲本市で打たれ、一力遼天元（27）＝棋聖・名人・本因坊との四冠＝が123手で挑戦者の芝野虎丸九段（25）に黒番中押し勝ちし、対戦成績3勝1敗で天元初防衛、四冠を堅持した。天元位は2期連続、通算3期目。一力天元は今年、棋聖と本因坊を防衛。9月には応氏杯を制し、日本勢として19年ぶりに主要国際棋戦の頂点に立った。その後、名人を奪取し自身初の四冠に。さらに、