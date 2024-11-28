父親以外、知的障害を持つ、4人家族YouTuber「Yasu Family」が11月26日、動画を投稿。自宅が全焼したことを報告した。【映像】父親以外、知的障害を持つ「Yasu Family」＆全焼した自宅 「Yasu Family」は、父のyasuパパが、混合性不安抑うつ障害と指定難病・重症筋無力症を持ち、妻は中度知的障害と解離性障害、23歳の長男・翔くんは、重度知的障害と自閉症スペクトラム、18歳の長女・姫ちゃんは、中度知的障害と自閉症スペ