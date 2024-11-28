日本プロ麻雀連盟の最高峰タイトル「鳳凰位」への挑戦権を争う、鳳凰戦A1リーグの最終節B卓（5人打ち）が11月27日、東京都・夏目坂スタジオで行われ、和久津晶が接戦を制して卓内トップを取った。【映像】日本プロ麻雀連盟のプロも数多く参加する「Mリーグ」和久津はプロ麻雀リーグ「Mリーグ」セガサミーフェニックスの元メンバー、藤崎智はKONAMI麻雀格闘倶楽部の元メンバー、勝又健志はEX風林火山の現役メンバーと、新旧Mリ