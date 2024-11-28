東京・両国国技館日本相撲協会は28日、東京・両国国技館で理事会を開き、甲山親方（元幕内大碇）の次男で埼玉栄高3年の斎藤忠剛（17）の三段目最下位格付け出しを承認した。10月の国民スポーツ大会で少年4位。父や兄の十両若碇と同じ伊勢ノ海部屋に入門し、初場所（来年1月12日初日・両国国技館）の初土俵を目指す。昨年9月の付け出し資格改定以降、高校生への適用は初。力士数減少により、初場所からは三段目の枚数が東西90枚