子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、１１月２８日にブログを更新。「抗がん剤治療」を受けたことを明かしました。 【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん「抗がん剤治療DAY」「先生からは『薬が良く効いているようです』」「ということで無事」PET検査も『問題なし！』古村比呂さんは「抗がん剤治療DAY」と題し、ブログを更新。続けて「今日は先ずPET検査の結果報告から『問題なし！』で