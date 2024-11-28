◆第５３回「三井ゴールデン・グラブ賞」授賞式（２８日）守備のスペシャリストを表彰する第５３回「三井ゴールデン・グラブ賞」の授賞式が２８日、都内のホテルで行われ、巨人の吉川尚輝内野手が出席した。今季二塁で全試合にスタメン出場し、二塁手部門で初受賞。圧倒的な守備範囲と確実性を兼ね備えた守備でチームを何度も救ってきた。セ・リーグ最多得票数の２３２票を集めての悲願の勲章。「ほんとにずっと取りたかった賞