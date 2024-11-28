☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【11月】 28日(木) 104.67 27日(水)95.33／307円安 26日(火)94.03／338円安・3万8500円割れ 25日(月)94.04／496円高・3万8500円台回復 22日(金)94.21 21日(木)89.09／326円安 20日(水)85.70 19日(火)91.10 18日(月)85.93／422円安・3万8500円割れ 15日(金)85.25 14日(木)85.78 13日(水)83.24／6