■King ＆ Princeが表紙を飾る1月号は11月28日発売 【写真】寝そべる永瀬廉にそっと肩を寄せる高橋海人が表紙の『NYLON JAPAN』1月号 雑誌のFujisan.co.jp公式X（旧Twitter）にて、『NYLON JAPAN』2025年1月号の発売告知がポストされた。 『NYLON JAPAN』2025年1月号は11月28日発売で、King ＆ Princeのふたりが表紙を飾っている。永瀬廉が黒ニット姿で床に寝そべり、その上から白ニット姿の高橋海人（「高」ははしごだかが正式